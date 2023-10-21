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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщили в субботу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как говорится в сообщении, движение на линии вводится в график.

Чуть позже в дептрансе отметили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее в субботу сообщалось, что движение поездов от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной" было прервано из-за человека на пути.

Информации о судьбе пострадавшего в дептрансе не сообщили.

Москва
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