В Москве разработана новая схема маршрутов для автовокзалов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Разработана новая схема маршрутов для московских автовокзалов, каждому автовокзалу на ней присвоен определенный цвет, сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новые схемы размещены на всех автовокзалах Москвы. Благодаря этому пассажиры могут узнать больше о том, в какие города и регионы можно добраться из столицы на автобусах", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что каждому автовокзалу на схеме присвоен определенный цвет. Отдельно разработан информационный блок для пассажиров, в котором автобусные маршруты выделены в соответствии с интересами пассажиров, например, пляжный отдых, горнолыжные курорты и т.д.