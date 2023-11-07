Международную выставку "Россия" за первые три дня посетили рекордные 450 тысяч человек

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Гостями международной выставки-форума "Россия" в первый три дня ее работы стали 448 тысяч человек, что является рекордом для ВДНХ, сообщили организаторы.

"В день открытия выставки 4 ноября ее посетило 191 тыс. человек, 5 ноября - 123 тыс. человек, 6 ноября - 134 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что на территории ВДНХ в Москве состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации.

"Одним из центральных событий первого дня стало представление "Портал в будущее", в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская. Также посетители приняли участие в масштабном танцевальном флешмобе одновременно на 10 площадках ВДНХ", - сообщается в релизе.

Там уточняется, что 5 ноября на площадке выставки состоялся гала-концерт "Роза Ветров - Достижение России", на котором выступили юные таланты со всей России, а также концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil' и Seville.

"В понедельник, последний день длинных выходных, на главную сцену международной выставки-форума "Россия" поднялась поэт и певица, победительница "Фабрики звёзд" Ирина Дубцова", - отметили организаторы.

По их данным, гости ВДНХ посетили экспозиции всех 89 регионов России, а также стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций. В рамках образовательной программы прошел марафон "Знание.Первые" российского общества "Знание".

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация. Выставка "Россия" продлится до 12 апреля 2024 года.