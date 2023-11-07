Московские власти призвали мотоциклистов отложить поездки до весны

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В департаменте транспорта Москвы призвали отложить поездки на мотоциклах до весны, отметив, что перепады температур, дождь и гололедица провоцируют ДТП.

"Перепады температуры, дождь и гололедица провоцируют ДТП – для вашей безопасности отложите поездки на мотоциклах до весны", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента во вторник.

Отмечается, что в среднем 1,7 тыс. мотоциклистов передвигались по Москве в октябре – это на 3,8 тыс. меньше, чем в летние месяцы.

В департаменте добавили, что большинство водителей уже завершили мотосезон.