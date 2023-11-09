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Метрополитен объяснил утренним часом пик большую очередь на станции "Некрасовка"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Очередь наблюдалась утром в вестибюле станции московского метрополитена "Некрасовка" из-за увеличенного пассажиропотока в час пик, в настоящее время количество пассажиров на станции нормальное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Движение на Некрасовской линии осуществляется в соответствии с графиком. Все устройства станции "Некрасовка" работают штатно. Ранее из-за увеличенного в час пик пассажиропотока наблюдалось кратковременное скопление пассажиров в вестибюле станции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время количество пассажиров на станции и вестибюлях нормальное.

Ранее в СМИ появилась информация, что на станции метро "Некрасовка" большая очередь из-за сбоя в работе турникетов.

Москва Метрополитен
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