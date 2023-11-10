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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Пролет автомобильного моста обрушился в подмосковном Подольске

Пролет автомобильного моста обрушился в подмосковном Подольске
Фото: Прокуратура Мос. области/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Пролет автомобильного моста через реку Пахра обрушился в пятницу в Подольском округе Подмосковья, движение транспорта ограничено, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В момент обрушения на мосту находился легковой автомобиль "Шкода", пострадала женщина. Она госпитализирована в Подольскую городскую больницу", - сообщил собеседник агентства.

ЧП произошло в районе деревне Кутьино Подольского округа. Движение на участке перекрыто, объезд в трех километрах - через деревни Дубровицы и Щапово.

В свою очередь врио главы Подольского округа Григорий Артамонов сообщил, что обрушилась часть моста через реку Пахра на региональной дороге "Кутьино-Дубровицы", жертв нет. "Все оперативные службы уже работают на месте. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, состояние человека, пострадавшего при обрушении части моста, оценивается как средней степени тяжести.

Подольск
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