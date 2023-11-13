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Объем производства промплощадок в Москве с января по сентябрь вырос более чем на 15%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В столице объем производства промышленных площадок с января по сентябрь текущего года вырос более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в лидерах – производители одежды, электрического оборудования и лекарств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В столице свыше 4 тыс. промышленных площадок. С января по сентябрь их объем производства вырос больше чем на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, в лидерах – производители одежды, электрического оборудования и лекарств. Растущий спрос стимулирует московские предприятия расширять и модернизировать линии, наращивать объёмы выпускаемой продукции, добавил он.

"Для развития бизнеса предприятия могут воспользоваться помощью города. Сейчас производителям доступно больше 20 системных мер поддержки, а в Telegram работает чат-бот "Поддержка промышленности Москвы", где можно узнать о налоговых льготах, субсидиях, свободных земельных участках под строительство производств и многом другом", - написал мэр.

Москва Сергей Собянин
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