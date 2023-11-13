Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье за сутки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье в воскресенье днем и в ночь на понедельник, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вчера в Москве и Московской области прошли заметные осадки. Максимальное количество осадков выпало в западных регионах (...) За день и за ночь выпало процентов 40 (месячной нормы) осадков", - сказал Вильфанд.

Так, в Можайске в воскресенье выпало 16 мм осадков, в Волоколамске - 11 мм, в Новом Иерусалиме и во Внуково - 9 мм. "Продолжались осадки и ночью. На главной станции на ВДНХ днем выпало 7 мм осадков, а за ночь еще 7 мм добавилось", - отметил Вильфанд.

При этом Вильфанд отметил, что в воскресенье был "очень теплый день", температура была на 5,3 градуса выше нормы. По его словам, температурные нормы уже отрицательные - минус 0,6 градуса, в то время как в воскресенье среднесуточная температура была плюс 4,7.