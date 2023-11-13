Пять человек пострадали в ДТП с участием трех автомобилей на юге Москвы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В результате дорожной аварии с участием трех автомобилей и последующего наезда одного из них на пешеходов на юге Москвы пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Варшавском шоссе в районе дома 37 водитель автомобиля такси "Фольксваген" совершил столкновение с ожидающими разрешающий сигнал светофора автомобилями "Хендай" и "Тойота", после чего произошло возгорание такси. От столкновения автомобиль "Хендай" по инерции совершил наезд на пешеходов", - сказали журналистам в управлении.

В результате аварии пострадали четверо пешеходов и пассажир такси, их доставили в медучреждения. Возгорание автомобиля такси локализовано. На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспеции.