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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Авиакомпания Azimut несколько часов задерживает вылет Sukhoi Superjet из Внуково

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Вылет рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы в Тбилиси задержан более чем на 4 часа, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно расписанию, вылет самолета Sukhoi Superjet-100 из столичного аэропорта Внуково был запланирован на 17:15, однако на протяжении нескольких последних часов он откладывается.

Через некоторое время после того, как на табло появилась первая информация о переносе времени вылета, представители авиакомпании в аэропорту объявили пассажирам о задержке рейса по причине "технических неполадок".

Вскоре после этого технический персонал приступил к осмотру внутренностей двигателя самолета, который находился у "рукава", объявленного в качестве выхода на посадку рейса в Тбилиси.

На данный момент ожидаемое время вылета на табло в очередной раз сдвинулось - на 21:30, а представители авиакомпании озвучивают пассажирам новую версию инцидента - "в связи с поздним прибытием самолета".

На горячей линии авиакомпании корреспонденту "Интерфакса" заявили, что не обладают информацией о точной причине задержки вылета самолета, добавив, что это может быть связано с технической неисправностью и возможной заменой судна.

Sukhoi Superjet Внуково Тбилиси Москва
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