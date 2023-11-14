В Москве на голубой ветке метро произошел сбой из-за человека на пути

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Движение поездов нарушено на западном участке Филевской линии из-за человека на пути, сообщил телеграм-канал Департамента транспорта Москвы в 7:38 утра.

"На западном участке Филевской линии (4) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Десять минут спустя Дептранс сообщил, что на этой линии прекратилось движение между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

В 7:56 ведомство сообщило, что движение на Филевской линии возобновилось и возвращается в график.