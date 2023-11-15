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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Храм ветеранов боевых действий начнут строить в Москве до конца месяца

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Храм ветеранов боевых действий начнут строить в Москве до конца ноября, сообщила пресс-служба депутата Госдумы РФ, куратора программы строительства православных храмов в столице Владимира Ресина.

"До конца ноября строители выйдут на площадку строительства первого в Москве храма священномученика Игнатия Богоносца, Епископа Антиохийского. Генеральный подрядчик готов к производству подготовительных работ, геологические и экологические изыскания выполнены в полном объеме", - сказал Ресин.

Он уточнил, что всего в России восемь храмов с таким посвящением, при этом в Москве - ни одного.

Собор начнут возводить на Зелёном проспекте на востоке города. На территории мемориального комплекса уже есть памятник "Скорбящие матери", который установили в 1992 году в память о погибших в Афганской войне. Он выполнен по модели скульптура Вадима Сидура "Памятник оставшимся без погребения".

По словам Ресина, храм будут строить поэтапно: нулевой цикл, инженерные коммуникации, строительство самого храма, колокольни и трапезной, благоустройство территории.

Программа строительства и реконструкции православных храмов Москвы стартовала в 2010 году и реализуется во всех административных округах, за исключением ЦАО. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами шаговой доступности. Программа реализуется на пожертвования, для сбора средств создан благотворительный "Фонд поддержки строительства храмов Москвы".

Москва РПЦ
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