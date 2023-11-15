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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Гололедица и минусовые температуры ожидаются в Москве

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Столичных автомобилистов предупреждают о возможной гололедице в связи с минусовыми температурами в ночь на четверг и утром 16 ноября.

"Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, отмечается в сообщении.

Москва
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