Гололедица и минусовые температуры ожидаются в Москве

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Столичных автомобилистов предупреждают о возможной гололедице в связи с минусовыми температурами в ночь на четверг и утром 16 ноября.

"Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, отмечается в сообщении.