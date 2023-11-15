Гололедица и минусовые температуры ожидаются в Москве
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Столичных автомобилистов предупреждают о возможной гололедице в связи с минусовыми температурами в ночь на четверг и утром 16 ноября.
"Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.
Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, отмечается в сообщении.