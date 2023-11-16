Гололедица ожидается на дорогах Москвы до конца дня

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Гололедица до конца дня в четверг может образоваться на дорогах столицы, в связи с чем автомобилистам надо быть внимательнее за рулем, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается сегодня до конца дня. Это может способствовать образованию гололедицы. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, отмечается в релизе.