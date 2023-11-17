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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Стрельба произошла на станции московского метро "Рязанский проспект"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Конфликт со стрельбой произошел перед входом на станцию метрополитена "Рязанский проспект" в Москве, пострадавших нет, станция работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пятницу в столичном департаменте транспорта.

Отмечается, что утром перед входом в западный вестибюль станции "Рязанский проспект" произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых при себе имел ружье. Разрешение у него было. В ходе спора один из участников выстрелил в потолок.

Пострадавших нет.

Нарушитель был задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро.

В ведомстве добавили, что полицией проводятся следственные действия, станция метро работает в штатном режиме.

Москва Метрополитен
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