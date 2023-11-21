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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

В Москве под нежилым зданием нашли человеческие кости

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве при демонтажных работах в нежилом здании обнаружены скелетированные останки, Никулинская межрайонная прокуратура контролирует проверку, говорится на сайте столичной прокуратуры во вторник.

Как сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале, во время демонтажа подземных коммуникаций в здании в 1-м Сетуньском проезде на глубине 3,5 метра были найдены кости, в том числе десять черепов. По предварительным данным, смерть наступила около 20-30 лет назад.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Москва
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