Сильный снегопад ожидается в Москве в четверг

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В столичном дептрансе просят автомобилистов воздержаться от поездок на личном автомобиле в четверг из-за ожидающегося снегопада, который будет идти весь день.

"Завтра в городе ожидается сильный снегопад - соблюдайте дистанцию и скоростной режим. (...) Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом в течение дня", - говорится в телеграм-канале департамента.

В дептрансе попросили быть особенно аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

"Если вы заметили сломанный знак или светофор – позвоните с мобильного телефона на 3210", - отмечается в сообщении.