Выставки к юбилеям Пушкина и Бажова пройдут в Бахрушинском музее в 2024 году

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Выставки, приуроченные к юбилеям Александра Пушкина, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Павла Бажова и Михаила Лермонтова пройдут в следующем году в Бахрушинском музее, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ по итогам представления музеем выставочных планов.

Всего в 2024 году музеем запланировано проведение 22 выставочных проекта: 9 - на музейных площадках в Москве, 9 – в регионах и за рубежом, 4 - в новых регионах РФ.

Как сообщили в пресс-службе, к юбилею Пушкина Бахрушинский музей готовит крупный проект в Центре театральной истории – выставку-ярмарку "Пушкин и театр". Первая половина экспозиционного пространства будет посвящена оперным постановкам по мотивам произведений поэта. На втором этаже галереи мастера палехского народного промысла представят специально подготовленные к выставке работы на сказочные сюжеты, в основу произведений ляжет коллекция Бахрушинского музея.

На выставке также будут представлены эскизы декораций и костюмов Михаила Врубеля, Константина Коровина, Натальи Гончаровой, старинные фотографии и либретто опер, а также театральные костюмы, в которых выступали Федор Шаляпин и Леонид Собинов.

В филиалах музея запланировано 7 выставочных проектов: в Доме-музее М.Н. Ермоловой к юбилеям Мусоргского, Римского-Корсакова, Бажова, Лермонтова, в Творческой мастерской театрального художника Д.Л. Боровского к 90-летию сценографа, в Театральной лаборатории к 90-летию актрисы Алисы Фрейндлих, а также выставки "Русская сказка на театральной сцене" и "Живёт такой парень" в Театральном музее в Зарайске.

Так, на выставке, приуроченной к 180-летию Римского-Корсакова и 185-летию Мусорского будет представлена выставка, которая продемонстрирует вклад каждого из них в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. В числе экспонируемых предметов — произведения Серова, Рериха, Коровина и других.Выставочный проект "Сказки Урала" расскажет о произведениях Бажова.

Разделы экспозиции будут основываться на спектаклях по мотивам сказов писателя: "Хозяйка Медной горы", "Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок".

К 95-летию со дня рождения В.М. Шукшина стационарные выставочные проекты Выставочный проект расскажет о творческом пути Василия Шукшина как кинорежиссера, актера, писателя и сценариста. Центром экспозиции станут уникальные фотографии театральных постановок по произведениям автора из собрания Бахрушинского музея.

К 210-летию со дня рождения Лермонтова пройдет выставка "Маскарад", которая расскажет расскажет о постановках драмы на театральной сцене - от первого спектакля 1852 года до современных интерпретаций.

Один из ключевых разделов будет посвящен постановке Всеволода Мейерхольда 1917 года.