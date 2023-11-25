Автомобиль BMW сбил троих пешеходов на востоке Москвы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Столичная прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП на востоке Москвы, в результате которого пострадали три человека.

"На Открытом шоссе 22-летняя девушка, управляя автомобилем "БМВ", не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила троих находящихся там пешеходов", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства в субботу.

По его данным, в результате дорожной аварии две женщины и мужчина доставлены в медицинские учреждения.

Сотрудники прокуратуры Восточного административного округа устанавливают все обстоятельства дорожной аварии.