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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Несколько поездов на МЦД-4 задерживаются из-за остановки состава по техпричинам

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Несколько поездов на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) задерживаются в сторону станции "Железнодорожная" из-за остановки состава по техническим причинам, сообщает во вторник телеграм-канал Московской железной дороги (МЖД).

"В 07:38 поезд №6624 Апрелевка-Крутое, по техническим причинам совершивший незапланированную остановку на остановочном пункте Нижегородская, был убран. В настоящее время сохраняются задержки поездов МЦД-4 в сторону Железнодорожной и на Горьковском направлении в сторону области. Возможны опоздания обратных поездов", - говорится в сообщении.

В МЖД добавили, что принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения поездов.

МЦД-4 МЖД
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