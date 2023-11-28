Оборот московской индустрии моды превысил 150 млрд рублей в год

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Суммарный оборот организаций, занятых в столичной индустрии моды, превышает 150 млрд рублей в год, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Творческий бизнес играет значимую роль в экономике города. В московской индустрии моды трудятся почти 32 тысячи человек. Суммарный оборот организаций превышает 150 миллиардов рублей в год, и эти цифры постоянно растут", - сказала Сергунина.

По ее словам, модная индустрия – один из самых быстрорастущих сегментов международного креативного бизнес-пространства.

"Москва, наряду с другими крупными мегаполисами стран БРИКС, становится центром притяжения профессионалов отрасли. В городе работает порядка 11 тысяч профильных компаний и индивидуальных предпринимателей. Это 7,7% от всех креативных предприятий столицы", - пояснила Сергунина.

Она отметила, что в глобальном рейтинге модных городов российская столица занимает девятое место, что "подтверждает ее статус крупнейшего фешен-мегаполиса Восточной Европы и СНГ".

"Предприятия столицы могут пользоваться различными инструментами для запуска и развития своего дела. Один из наиболее популярных – программа "Сделано в Москве". Сегодня аудитория ее онлайн-шоурума составляет порядка двух миллионов уникальных посетителей. Свои товары и услуги на виртуальной витрине представляют более 4,4 тысячи предпринимателей, в том числе из сферы креативных индустрий", - сообщила Сергунина.

Она заметила, что вместе с тем местные компании получают возможность продемонстрировать продукцию на федеральных и городских ярмарках, выставках и форумах.

"Хорошо зарекомендовал себя формат предоставления начинающим брендам бесплатных площадок в крупных торговых центрах. С начала года молодые дизайнеры продали на городских маркетах больше 20 тысяч товаров. Совокупный доход от продаж составил 27,8 миллиона рублей", - уточнила Сергунина.

Она напомнила, что для игроков рынка модной индустрии действуют и финансовые меры поддержки. Так, предприниматели могут получить до 30 миллионов рублей на покупку оборудования, до 10 миллионов – на обучение сотрудников, до 75 тысяч – на патентование в России и до двух миллионов рублей – на регистрацию изобретения за рубежом. Также действуют субсидии и гранты для экспортеров, добавила заммэра.

"Те, кто еще только делает первые шаги в творческом бизнесе, могут пройти обучение по профильным программам. С 2021 года в них приняли участие более двух тысяч человек", - сказала Сергунина.

Кроме того, сообщила она, в городе работает первый центр услуг для креативного бизнеса. В нем предприниматели могут получить консультацию экспертов и другие виды поддержки в режиме одного окна. С 2021 года специалисты центра обработали порядка двух тысяч заявок, 44% из них поступило от предприятий в сфере моды.