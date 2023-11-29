Суд в Москве арестовал обвиняемого в подготовке теракта на железной дороге

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина арестован в Москве по обвинению в подготовке к подрыву железнодорожной цистерны, расследуется дело о теракте, сообщает в среду телеграм-канал столичного управления Следственного комитета РФ (СКР).

"По данным следствия, мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путем подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился", - говорится в сообщении.

Мужчина, по информации ведомства, в одном из лесопарков Москвы "забрал из заранее обозначенного ему места взрывное вещество, предназначенное для изготовления им самодельного взрывного устройства", а затем забрал "из заранее обозначенного ему места" в Юго-Западном административном округе детонатор для бомбы.

Сразу после этого он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области, сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывного устройства).

"С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

Управление ФСБ по Москве и Московской области в свою очередь распространило видео с задержанием мужчины и частью его опроса. Обвиняемый был задержан вечером на улице, доставлен в отделение СК по Юго-западному административному округу.

На видеозаписи, распространённой УФСБ, он сообщил, что должен был "совершить террористический акт на ж/д станции с помощью самодельного взрывного устройства". На вопрос о вознаграждении мужчина ответил, что сотрудник украинских спецслужб "после каждого задания обещал вывезти меня на территорию Украины, но этого так и не произошло".