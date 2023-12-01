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Собянин подписал закон о бюджете Москвы на ближайшие 3 года

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон "О бюджете города Москвы на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов".

Документ опубликован в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году предусмотрены в размере 4 трлн 289 млрд рублей, в 2025 году - 4 трлн 597 млрд рублей, в 2026 году - 4 трлн 933 млрд рублей.

Расходы в 2024 году составят 4 трлн 790 млрд рублей, в 2025 году - 5 трлн рублей, в 2026 году - 5 трлн 143 млрд рублей.

Дефицит бюджета в 2024 году составит 500,3 млрд рублей, в 2025 году - 403 млрд рублей, в 2026 году - 209 млрд рублей.

Москва Сергей Собянин
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