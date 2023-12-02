Шесть новых выделенных полос заработают в Москве 2 декабря

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Шесть новых выделенных полос начнут работать в столице 2 декабря, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Более 3,2 км выделенных полос заработают в Москве 2 декабря. (...) Будет организовано шесть выделенок, где проходят 37 маршрутов наземного городского транспорта, на которых ежедневно совершается более 117 тысяч поездок", - говорится в телеграм-канале департамента.

Так, выделенную полосу на Цветном бульваре введут для приоритетного поворота и разворота городского транспорта при движении в центр. На 2-й улице Машиностроения выделенная полоса организована в сторону Шарикоподшипниковской улицы. Ее продлили в сторону Волгоградского проспекта, чтобы городской транспорт не терял время в заторах.

"Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти участки до трех раз быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, на 25% снизится аварийность на этих участках", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале департамента.