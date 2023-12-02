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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Московский суд арестовал обвиняемого в теракте на объектах РЖД

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы арестовал Руслана Сидики, обвиняемого в совершении теракта на объектах ПАО РЖД.

Он арестован до 30 января 2024 года включительно, сообщили журналистам в суде.

По данным суда, в начале ноября 2023 года неустановленные лица заложили взрывные устройства на железнодорожном полотне, что "привело к сходу грузового железнодорожного состава, повреждению имущества компании РЖД и грузоотправителей на сумму больше 30 миллионов рублей".

Сидики предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 (теракт, совершённый группой лиц), ч. 3 ст. 221.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

Москва РЖД
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