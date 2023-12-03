На фоне снегопада МЖД привлекла 3 тыс. человек к расчистке ж/д путей и платформ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "РЖД") задействовала более 90 единиц спецтехники для уборки последствий снегопада, сообщила пресс-служба МЖД в воскресенье.

"На Московской железной дороге продолжается непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега. В настоящее время на линию выведено более 90 единиц спецтехники, порядка 2 тыс. человек", - сообщается в телеграм-канале МЖД.

К расчистке платформ от снега также привлечено еще 1 тыс. железнодорожников.

Московская железная дорога обслуживает 10 субъектов РФ: Москву, Московскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Рязанскую, Смоленскую, Брянскую и частично Владимирскую области.