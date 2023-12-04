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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Интервалы движения поездов по БКЛ увеличены из-за человека на пути

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Поезда ходят с увеличенными интервалами на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы из-за человека на пути, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что от станции "Электрозаводская" до "Петровского парка" движения поездов против часовой стрелки нет.

Москва БКЛ
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