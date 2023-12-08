Спрос на жилье в Подмосковье вырос за счет отказавшихся от Москвы покупателей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на вторичные квартиры в Московской области вырос из-за переориентации части покупателей на областной рынок вместо Москвы, говорится в исследовании "НДВ Супермаркет Недвижимости".

"Порядка 10% покупателей снизили требования к характеристикам квартиры. Они продолжили приобретать лоты в Москве, но уже с меньшей площадью, в менее престижных районах и с большей удаленностью от метро. Еще 15% переориентировались на вторичный рынок Московской области", - отмечает руководитель департамента городской недвижимости компании Елена Мищенко.

Эксперты отмечают, что средняя цена покупки квартиры в Подмосковье находится на уровне от 7,5 до 10 млн рублей, что почти в два раза ниже стоимости столичных лотов. Например, цена двухкомнатной квартиры с ремонтом и площадью до 50 кв. м в Красногорске составляет от 6 до 16,9 млн рублей, в Химках - от 5 до 21 млн рублей, в Одинцове - от 6,1 до 15 млн рублей, в Долгопрудном - от 5,6 до 13,2 млн рублей, в Видном - от 5,5 до 13 млн рублей и Подольске - от 4,5 до 10,8 млн рублей Эти города входят в пятерку самых популярных для покупки жилья.