Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Москве мужчина напал на двух военнослужащих Росгвардии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Двое росгвардейцев, находившихся не при исполнении, пострадали после нападения на них ночью в Москве.

"По факту нападения на двух военнослужащих Росгвардии органами внутренних дел проводится проверка. Подозреваемый задержан", - сообщили "Интерфаксу" в столичном управлении Росгвардии в субботу.

Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.

В правоохранительных органах агентству пояснили, что конфликт произошел ночью, военнослужащие Росгвардии были не при исполнении.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел "на бытовой почве".

Москва Росгвардия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снег будет идти в Москве с субботы и до конца следующей недели

Снег будет идти в Москве с субботы и до конца следующей недели

Сбой в московском метро произошел из-за отключения напряжения на контактном рельсе

Сбой в московском метро произошел из-за отключения напряжения на контактном рельсе

В Москве прервано движение на восточном участке синей ветки метро

Морозы в Москве начнут ослабевать только на следующей неделе

Морозы в Москве начнут ослабевать только на следующей неделе

Александр Лазарев стал главным режиссером театра Российской Армии

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве в ночь на среду

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве в ночь на среду

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году

Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году

Дизтопливо на московских АЗС продолжило активно дорожать

Дизтопливо на московских АЗС продолжило активно дорожать

В Москве водителям рекомендовали использовать городской транспорт из-за непогоды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });