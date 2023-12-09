В Москве мужчина напал на двух военнослужащих Росгвардии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Двое росгвардейцев, находившихся не при исполнении, пострадали после нападения на них ночью в Москве.

"По факту нападения на двух военнослужащих Росгвардии органами внутренних дел проводится проверка. Подозреваемый задержан", - сообщили "Интерфаксу" в столичном управлении Росгвардии в субботу.

Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.

В правоохранительных органах агентству пояснили, что конфликт произошел ночью, военнослужащие Росгвардии были не при исполнении.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел "на бытовой почве".