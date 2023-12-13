Дептранс Москвы рекомендует пользоваться городским транспортом из-за снега

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Московский департамент транспорта сообщил о штатной работе городского транспорта в снежную погоду и рекомендовал москвичам передвигаться по городу на метро, МЦК или МЦД.

"В городе идёт снег - дорожная ситуация в городе стабильная, городской транспорт работает штатно. (...) В течение дня рекомендуем использовать городской транспорт - МЦК, МЦД, метро. А наземный транспорт (автобусы и такси) быстрее передвигается по выделенным полосам", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в среду.

В дептрансе отметили, что на движение могут влиять погодные условия, а также медленные скорости и мелкие аварии.