Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно закрыто 14 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Движение на ряде улиц в центре столицы будет временно закрыто в связи с проведением мероприятия 14 декабря, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу", - говорится в телеграм-канале департамента.

С 00:01 до окончания мероприятия движение будет временно закрыто на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, а также в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади.

Кроме того, на улицах Ильинка и Варварка будет временно недоступна парковка.