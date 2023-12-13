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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Главная новогодняя елка страны отправилась из Подмосковья в Кремль

Главная новогодняя елка страны отправилась из Подмосковья в Кремль
Церемония спила главной новогодней ели в Московской области
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Двадцатипятиметровую ель, спиленную в понедельник в городском округе Щелково Московской области, отправили в Кремль, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в среду.

"Елку бережно упаковали, накрыли специальным брезентом, защищающим от грязи и непогоды, поместили в 30-метровый фургон и сегодня отправили в Кремль. Вечером она прибудет на Соборную площадь - автопоезд проедет через Спасские ворота Кремля, которые открывают только по торжественным случаям", - говорится в сообщении.

За рулем трейлера, на котором елка отправилась в столицу, Дед Мороз.

Главное новогоднее дерево нарядят шарами, игрушками, гирляндами, бусами, шишками, кристаллами и подвесками.

Возраст ели составляет 84 года, высота - 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего на звание главного новогоднего дерева страны претендовали 30 елок. Дерево должно было соответствовать ряду параметров: иметь правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои, у нее не должно быть сухих и сломанных ветвей. Ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не повредить соседние деревья.

С 2007 года ели в Кремль доставляют исключительно из Подмосковья. Городской округ Щелково - рекордсмен по количеству главных новогодних елок страны. Это уже третья по счету - ранее ели отсюда в Кремль отправляли в 2018 и 2021 годах.

Кремль
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