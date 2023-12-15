Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Несколько поездов на МЦД-2 и Рижском направлении задерживаются из-за ДТП

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Несколько поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) и Рижском направлении задерживаются из-за произошедшего ранее ДТП на переезде на перегоне "Нахабино-Павшино". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом.

В ЦППК отметили, что локомотивная бригада приняла все необходимые меры – подала звуковой сигнал и применила экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. "Схода состава не произошло – после освобождения пути он продолжил движение по маршруту. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о ДТП на ж/д переезде в подмосковной Опалихе. Женщина за рулем Mazda не справилась с управлением и столкнулась с движущимся электропоездом.

Москва МЦД МЦД-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сугробы в Москве выросли до 49 см

В Москве автомобилистам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада

В Москве автомобилистам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада

Семеро осужденных в Москве мигрантов могут лишиться гражданства РФ

Семеро осужденных в Москве мигрантов могут лишиться гражданства РФ

Главная новогодняя елка страны отправилась из Подмосковья в Кремль

Главная новогодняя елка страны отправилась из Подмосковья в Кремль

В Москве полиция впервые вынесла решение о прекращении гражданства за преступление

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве в четверг

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве в четверг

Оказание услуг по линии ГИБДД частично возобновлено в МФЦ Москвы

В Москве приостановили регистрацию авто и выдачу водительских удостоверений

В Москве приостановили регистрацию авто и выдачу водительских удостоверений

Снег прогнозируется в столице в течение всего дня

Снег прогнозируется в столице в течение всего дня

Метель прогнозируется в Москве в ближайшие дни

Метель прогнозируется в Москве в ближайшие дни
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });