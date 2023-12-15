Несколько поездов на МЦД-2 и Рижском направлении задерживаются из-за ДТП

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Несколько поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) и Рижском направлении задерживаются из-за произошедшего ранее ДТП на переезде на перегоне "Нахабино-Павшино". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом.

В ЦППК отметили, что локомотивная бригада приняла все необходимые меры – подала звуковой сигнал и применила экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. "Схода состава не произошло – после освобождения пути он продолжил движение по маршруту. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о ДТП на ж/д переезде в подмосковной Опалихе. Женщина за рулем Mazda не справилась с управлением и столкнулась с движущимся электропоездом.