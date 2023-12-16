Поезда МЦД-3 19, 20 и 23 декабря поедут по привычному расписанию

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Казанском и Ленинградском направлениях третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) 19, 20 и 23 декабря в ночные часы сохранится без изменений, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"Изменения в расписании 19, 20 и 23 декабря на Казанском и Ленинградском направлениях D3 отменены, поезда поедут по привычному расписанию", - говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее сообщалось, что в связи с развитием инфраструктуры на Казанском и Ленинградском направлениях третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) планировалось изменение графика движения поездов.