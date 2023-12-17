Возгорание произошло на одном из остановочных пунктов МЖД

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Поезда Рижского направления и второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) следуют с незначительным отставанием от графика в обе стороны в связи с произошедшим возгоранием поста секционирования на остановочном пункте "Гражданская", сообщили вечером в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В результате произошедшего никто не пострадал.

"В настоящее время пожар потушен силами городского пожарного расчета", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что движение по МЦД-2 остановили от платформы "Гражданской" до станции "Стрешнево" в Москве из-за возгорания трансформаторной подстанции.