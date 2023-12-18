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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Портовый кран станет арт-объектом в районе Южный порт в Москве

Со временем под 49-метровым краном планируют сделать качели с видом на воду

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Портовый кран станет арт-объектом для района Южный порт в Москве, рассказали в Ассоциации девелоперов Южного порта.

"Портовый кран, который будет сохранен в зоне Южного порта, уже сейчас выглядит как законченный арт-объект и станет одним из удачных примеров по сохранению объектов промышленной инфраструктуры в мировой практике", - прокомментировал инициативу Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.

Реконструировать кран будут прямо в порту: работать с объектом весом в 270 тонн можно только на месте. Его освободят от технической "начинки" и проведут покраску и покрытие специальным составом.

Кран, который станет арт-объектом, возвышается на 49 метров. Кран GANZ, единственный из 13, который планируют сохранить, в этом году отметил 42 года эксплуатации. Арт-объект разместится на самой протяженной набережной Москвы-реки. Со временем под ним планируют сделать качели с видом на воду.

В ассоциации отмечают, что такое использование портовых кранов редкое событие, но не единственное. В России самый известный пример адаптивного использования портового крана – арт-объект "Дудинский жираф".

Московский Южный речной порт – один из крупнейших грузовых портов страны был открыт 15 сентября 1939 года. Сейчас здесь реализуется крупнейший в Европе проект редевелопмента портовой территории – на площади более чем в 648 гектаров запланировано строительство жилья.

Москва
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