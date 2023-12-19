Тематическая программа "Новый год в Москве" началась на выставке-форуме "Россия"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На международной выставке-форуме "Россия" открылась тематическая программа "Новый год в Москве", которая продлится до 14 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"23 декабря запланирована встреча с хореографом Егором Дружининым. 24 декабря - с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. С 26 по 31 декабря пройдёт квартирник актёров московских театров "Новогодняя сказка", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

Мэр отметил, что в рамках программы пройдут концерты, встречи со звёздами, театральные представления и мастер-классы в павильоне №75 на ВДНХ. В программе также будет много интересного о московских традициях Нового года.