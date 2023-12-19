Часть оранжевой ветки метро в Москве будет закрыта с 3 по 8 января

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии московского метрополитена будет закрыт с 3 по 8 января 2024 года в связи с работами по прокладке новой теплосети, сообщили во вторник в столичном департаменте транспорта.

"С 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. ПАО "МОЭК" в эти дни будет проводить работы по прокладке новой теплосети, которая пройдет в том числе рядом с метро. Для безопасности пассажиров и по просьбе компании мы ограничиваем движение на участке", - говорится в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что ограничения пройдут в праздничные дни, когда людей в транспорте будет меньше, чем обычно. Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, а для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.

В дептрансе добавили, что пассажиры могут также построить маршрут через БКЛ, МЦК, Серпуховско-Тимирязевскую линию с пересадкой через Бутовскую и регулярные маршруты наземного транспорта.

"Во время ограничений на участке будут дежурить сотрудники ЦОМП, которые всегда подскажут, как добраться до нужной станции", - отметили в департаменте.