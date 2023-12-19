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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Вылеты из аэропорта "Внуково" временно ограничены

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вылеты рейсов из московского аэропорта "Внуково" временно ограничены, сообщила представитель аэропорта журналистам.

"По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (районный центр организации воздушного движения - ИФ) аэропорт "Внуково" работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск воздушных судов временно не осуществляется", - сказала она.

Утром во вторник Минобороны РФ заявило о перехвате трех украинских беспилотников над Брянской областью. В 11:10 противовоздушная оборона сбила украинский дрон над Калужской областью.

Внуково Москва
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