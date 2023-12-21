Собянин сообщил о росте объема инвестиций в экономику Москвы на 6,6% за год

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в экономику Москвы составил почти 4 трлн рублей за 9 месяцев 2023 года, это на 6,6% больше, чем за такой же период годом ранее, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в производство машин и оборудования направлено 42,7% вложений, 27,2% - в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель. В создание объектов интеллектуальной собственности ушло 14,4%. На возведение жилых домов и помещений - 13,6%.

"Чтобы поддерживать благоприятный инвестиционный климат, постоянно создаём для бизнеса привлекательные условия, также разрабатываем меры системной и антикризисной поддержки. С марта прошлого года действует ряд новых преференций - льготная аренда земли, льготные кредиты и многое другое", - напомнил Собянин.