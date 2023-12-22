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Вторая Московская неделя моды пройдет в марте 2024 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Вторая Московская неделя моды пройдет в столице с 1 по 8 марта 2024 года, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

"Планируется, что участниками Московской недели моды станут более 100 российских и зарубежных дизайнеров. В рамках двусторонних соглашений, подписанных на форуме BRICS+ Fashion Summit, приглашения получат бренды из Китая, Индии, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран", - сказала Сергунина.

Основными площадками станут Центральный выставочный зал "Манеж" и 75-й павильон ВДНХ - одно из пространств Международной выставки-форума "Россия". Заммэра отметила, что на ВДНХ пройдут открытые показы для жителей и гостей города.

"Манеж" станет площадкой для деловых переговоров и заключения сделок. Здесь организуют закрытые показы для профессионалов индустрии, B2B-шоурум для байеров и маркет, где все желающие смогут приобрести одежду и аксессуары отечественных производителей", - пояснила Сергунина.

Также в рамках Недели моды состоится фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Программа завершится гала-показом.

Как сообщил Департамент культуры Москвы, прием заявок на участие в новом сезоне Московской недели моды уже открыт и продлится до 19 января 2024 года. Экспертный совет определит список дизайнеров и брендов, которые получат возможность представить свои коллекции широкой аудитории.

Московская неделя моды

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Коллективный показ студентов авторской школы Сергея СысоеваПоказ у фонтана "Дружбы народов" на ВДНХМодели во время подготовки к показу коллекции модельера Вячеслава ЗайцеваТретий день Московской недели моды в парке "Зарядье"Презентация Arctic Explorer Russian North в Ледяной пещере в парке "Зарядье"Модель во время показаМосковская неделя моды в парке ВДНХМодель демонстрирует одежду бренда Akhmadullina на Москворецкой набережнойПоказ бренда Zuhat в парке "Зарядье"Открытый показ бренда Chapurin на ВДНХ
Коллективный показ студентов авторской школы Сергея Сысоева
Наталья Сергунина ВДНХ Манеж Москва
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