В Москве построят четыре объекта по программе стимулирования создания рабочих мест

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса возведут в столице по программе стимулирования создания рабочих мест, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Инвесторы построят в Москве торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса. Проекты будут реализованы в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Одобрили планы строительства", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что в Молжаниновском районе на Ленинградском шоссе возведут логистический парк. В нем будут работать 150 человек.

Кроме этого, офисные комплексы планируется разместить в районах Обручевский и Нагатинский Затон. В них будет создано больше 1,4 тыс. рабочих мест.

Наконец, торговый центр построят в районе Богородское, где смогут работать свыше 870 человек.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года. Она призвана обеспечить работой порядка 120 тыс. москвичей.