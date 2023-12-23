Два человека погибли в аварии на МКАДе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами аварии на 49-м километре МКАД, сообщает в субботу управление ГИБДД по Москве в своем телеграм-канале.

По данным госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с "ГАЗелью" и Great Wall. В результате столкновения автомобиль Great Wall перелетел через ограждение, попал на встречную полосу и загорелся.

Погибшие - водитель и пассажир Great Wall.

Ранее о ДТП сообщил департамент транспорта Москвы.