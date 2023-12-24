Жилье и соцобъекты построят в московских районах Черёмушки и Останкинский

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в воскресенье об утверждении планировки двух территорий в столичных районах Черёмушки и Останкинский.

"По программе реновации построим там жилые дома", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, добавил мэр, в квартале 25А в Черёмушках в планах возвести школу, детский сад и наземный паркинг. В Останкинском районе в реорганизуемой производственной зоне №14 "Калибр" запланированы детский сад, спортивные и общественно-деловые объекты.

Все объекты построят в рамках программы комплексного развития территорий, отметил Собянин.