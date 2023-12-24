Мужчину заподозрили в двойном убийстве в Москве

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В квартире жилого дома в Мукомольном проезде мужчина нанес 25-летней сожительнице ножевые ранения, она скончалась на месте, сообщается в воскресенье в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Подозреваемый заявил, что убил еще одну девушку в гостинице на востоке Москвы. В столичной прокуратуре позднее сообщили, что тело второй погибшей найдено в номере гостиницы на Народном проспекте.

Уточняется, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.