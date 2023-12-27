Беспилотные трамваи планируется запустить в Москве в ближайшие два года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы надеются запустить беспилотные трамваи в ближайшие два года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции в среду.

"В следующем году мы планируем (запуск - ИФ) и сами работаем над технологией автономного хода для наших московских трамваев. Это делает наше внутреннее подразделение, сами занимаемся и написанием программного обеспечения, интеграция данных систем. И задача, которую мы перед собой ставим, - запустить первые беспилотные трамваи, которые будут работать полностью в автономном режиме", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что первое время они будут передвигаться с водителями.

"На следующем этапе мы видим, что в трамваях вообще не будет человека, они будут работать полностью в автономном режиме, видеть все, что происходит на улично-дорожной сети, предугадывать поведение как пассажиров, так и водителей. Надеемся, что все эти задачи (...) за следующий и 2025 год мы полностью реализуем", - сказал он.