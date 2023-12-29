Пятнадцать новых храмов открыли в Москве с начала года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пятнадцать православных храмов открыли в Москве в 2023 году, сообщила пресс-служба депутата Госдумы РФ, куратора городской программы строительства храмов Владимира Ресина.

"В 2012 году мы сдали всего один, первый наш программный храм, а в 2023-м сдали 15, как и в предыдущем 2022-м. Значит, в 2024-м рассчитываем сдать тоже не меньше. Раньше шла речь о том, чтобы сдавать десять храмов в год и начинать строить десять храмов в год. Причем речь о целых церковных комплексах с духовно-просветительскими центрами и воскресными школами. Наших мощностей хватает, чтобы сдавать по 15 новых храмов в год. Надеюсь, так и останется в будущем году", - рассказал Ресин.

По его словам, за 13 лет построили 246 новых храмовых комплексов, из них ввели в эксплуатацию 123 больших капитальных храма, три объекта ожидают ввода, установлено 120 малых деревянных храмов. Прямо сейчас строятся 43 крупных капитальных храма, 17 готовятся к началу строительства и 24 проектируются.

Программа строительства и реконструкции православных храмов Москвы стартовала в 2010 году и реализуется во всех административных округах, за исключением ЦАО. Она реализуется на пожертвования, для сбора средств создан благотворительный "Фонд поддержки строительства храмов Москвы".