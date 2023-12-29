Международный автовокзал "Красногвардейский" открыт на юге Москвы

В 2024 году автобусы начнут ходить в Ереван, Тбилиси, Батуми и Бишкек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пятый международный автовокзал "Красногвардейский" открыли на юге Москвы, таким образом полностью завершена программа модернизации московских автовокзалов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня в Москве открылся пятый международный автовокзал - "Красногвардейский", - написал Собянин в своём телеграм-канале в пятницу.

С "Красногвардейского" ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов, в том числе в ДНР, ЛНР и другие южные регионы страны.

По словам мэра, обновление автовокзала позволило увеличить его пропускную способность примерно на 70%. В сутки им смогут пользоваться до 3-4 тыс. пассажиров. Работать автовокзал будет круглосуточно.

"Первые рейсы отправятся уже в ближайшие дни. В 2024 году автобусы начнут ходить в Ереван, Тбилиси, Батуми и Бишкек. В будущем планируем добавить и другие направления", - сообщил Собянин.

Мэр подчеркнул, что с открытием автовокзала "Красногвардейский" полностью завершена программа модернизации московских автовокзалов. Небольшие и устаревшие автостанции реконструировали, построили новые. Город получил современные транспортные хабы "Южные ворота", "Северные ворота", "Саларьево" и "Центральный".