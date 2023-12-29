Бесплатный каток открыли в пешеходной зоне "Москва-Сити"

Он будет работать ежедневно до конца января с 10:00 до 21:30, прокат коньков тоже бесллатный

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В пешеходной зоне "Москва-Сити" впервые открыт каток с натуральным льдом, сообщается в телеграм-канале столичного депортамента транса.

"Впервые в пешеходной зоне "Москва-Сити" мы открыли бесплатный каток с натуральным льдом! Каток площадью 240 кв. м оформлен в новогодней стилистике Московского транспорта. Для удобства гостей работают раздевалка и бесплатный прокат коньков", - говорится в сообщении.

Каток расположен у второго выхода со станции большой кольцевой линии "Деловой центр", ориентиром служит инсталляция в виде буквы "М".

"Территория "Москва-Сити" - популярное место прогулок москвичей и туристов. Здесь хорошая транспортная доступность - работают несколько станций метро, удобно добираться на МЦК и МЦД. Поэтому мы уверены, что каток будет очень востребованным", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что каток будет работать каждый день до конца января с 10:00 до 21:30, вход свободный.