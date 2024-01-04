Отменен арест имущества экс-члена правления Темпбанка Ерибекова на 11,7 млрд руб.

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 28 декабря 2023 года отменил арест имущества бывшего члена правления московского Темпбанка Владимира Ерибекова на сумму 11,7 млрд рублей.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд также отменил запрет Росрегистрации совершать регистрационные действия с помещением в Москве и автомобилем "Тойота", принадлежащими экс-банкиру.

Заявление Ерибекова об отмене мер поступило в суд 25 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 17 августа 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 24 мая при повторном рассмотрении отклонил заявление АСВ о привлечении Ерибекова к субсидиарной ответственности.

"В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие неразумность/недобросовестность в действиях Ерибекова, подтверждение выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности банка путем выдачи кредита, а также злонамеренность... при принятии решения о выдаче кредита, ... в связи с чем заявление конкурсного управляющего не подлежит удовлетворению", - отмечалось в оспариваемом определении суда первой инстанции.

Арбитражный суд Московского округа 11 декабря согласился с решением нижестоящих инстанций.

Девятый арбитражный апелляционный суд 7 ноября 2022 года привлек к субсидиарной ответственности бывших членов правления Темпбанка Елену Апанасенко и Владимира Ерибекова, а также совладельца банка Александра Донскова.

При этом апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 2 июня 2022 года по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления Темпбанка Михаила Гаглоева.

Суд первой инстанции 2 июня 2022 года приостановил рассмотрение вопроса об определении размера субсидиарной ответственности Гаглоева до окончания расчетов с кредиторами банка.

Арбитражный суд Московского округа 15 февраля 2023 года оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, но отменил вердикт в части привлечения Ерибекова. В отношении него дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, которое состоялось 24 мая.

Агентство просило привлечь к субсидиарной ответственности Гаглоева, Апанасенко, Ерибекова и Донскова солидарно в размере 11,7 млрд рублей.

Иск агентства поступил в суд 28 февраля 2020 года, а 2 октября 2020 года суд по заявлению АСВ арестовал имущество четырех лиц, ранее контролировавших Темпбанк, на сумму 11,7 млрд рублей у каждого.

Темпбанком, лишившимся лицензии в октябре 2017 года, владела группа физлиц: это, в частности, Гаглоев, Апанасенко, Ерибеков, Марина Кошуба, Алексей Киреев, Аркадий Вайнштейн, Дмитрий Митяев. Кредитная организация находилась под санкциями США с весны 2014 года.

Темпбанк по итогам второго квартала 2017 года занимал 175-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-100".